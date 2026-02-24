Георги Рачев: На 3 март времето ще е хубаво, а тези дни ще има повече слънце

Тази седмица трябваше да бъде по-топло, но ще бъде малко по-хладно. Ще има сняг по планините, който ще е гарантиран до 8 март. В петък ще започне леко захлаждане. Това каза климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

Цяла зима Балканите са били по-топли от останалата част от Европа, а сега нещата се обръщат.

Началото на март месец ни очакват равномерни температури от порядъка на 9-10 градуса. В първите дни на март не се очаква сняг. В празничния ден 3-ти март ни очаква сравнително топло и меко време. Тези дни ни очаква повече слънце, каза още той.