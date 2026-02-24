ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на петрола се повишават в азиатската търгов...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22348411 www.24chasa.bg

Георги Рачев: На 3 март времето ще е хубаво, а тези дни ще има повече слънце

5444
Проф. Георги Рачев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Тази седмица трябваше да бъде по-топло, но ще бъде малко по-хладно. Ще има сняг по планините, който ще е гарантиран до 8 март. В петък ще започне леко захлаждане. Това каза климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

Цяла зима Балканите са били по-топли от останалата част от Европа, а сега нещата се обръщат. 

Началото на март месец ни очакват равномерни температури от порядъка на 9-10 градуса. В първите дни на март не се очаква сняг. В празничния ден 3-ти март ни очаква сравнително топло и меко време. Тези дни ни очаква повече слънце, каза още той. 

 

Проф. Георги Рачев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви