Планината не е подходяща за туризъм - има висока опасност от лавини

Повишена е лавинната опасност в планините поради високите температури, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

На повечето места има разкъсана облачност, с умерени ветрове във високите части на планините, предава БТА.

Условия за ски има във всички курорти, лифтовите съоръжения работят, посочиха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части – временно бурен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.