ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания обяви санкции срещу "Транснефт"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22348981 www.24chasa.bg

Вижте къде няма парно и топла вода в центъра на София

5108
Парно

Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София".

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в района между ул. „Панагюрище", ул. „Г. С. Раковски", бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски" и ул. "Константин Стоилов". Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 25 февруари в 19 часа.

Засегнати от аварии са и абонатите на ул. "Якубица" № 9 и 9А, както и ул. "Галичица" № 30А в „Лозенец". Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за утре в 14 часа.

В ж.к. „Гео Милев" поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация-София" на ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9 и ул. "Христо Максимов" № 6, 10.

Парно

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви