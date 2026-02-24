ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затварят за половин час днес Дунав мост при Русе заради ремонт

900
ГКПП-Дунав мост – Русе-Гюргево

Дунав мост при Русе ще бъде затворен за половин час днес - в периода между 13:00 и 14:00 часа. Причината е спешно запълване на дупки в участък от съоръжението, който все още не е ремонтиран. Това съобщиха от областната управа в крайдунавския град.

Участъкът е с дължина около 300 метра, в момента скоростта на преминаване на моторните превозни средства е изключително ниска - под 10 км/час.

От областната управа допълниха, че подобни ремонтни дейности са възможни и през идните дни и припомниха, че авариен ремонт имаше и преди няколко седмици. Заради конструктивните проблеми на бетонните панели в неремонтирания участък и обилния снеговалеж отново са се отворили нови дупки по трасето, пише БТА. 

Началото на основния ремонт на Дунав мост бе поставено на 10 юли 2024 година. Участъкът е с дължина 1057 метра. Строителните дейности се извършват на етапи, а в момента се ремонтират последните 320 метра.

