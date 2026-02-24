Временно движението между Ореш и Свищов е двупосочно в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението на път II-52 между Ореш и Свищов се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на земна маса, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".