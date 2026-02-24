ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временно движението между Ореш и Свищов е двупосочно в една лента

път Снимка: Pixabay

Временно движението на път II-52 между Ореш и Свищов се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на земна маса, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

път Снимка: Pixabay

