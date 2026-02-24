ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението по пътя Ихтиман - Самоков при моста на село Живково

път Снимка: Pixabay

Възстановено е движението по път lll-822 Ихтиман - Самоков при моста на село Живково, съобщиха от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

