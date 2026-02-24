И наградите „Прицкер" засегнати от аферата Епстийн

Говорител на фондацията на архитектурните Оскари заяви, че тазгодишното им обявяване, което обикновено се случва през първата седмица на март, ще бъде отложено. Причината е, че и директорът Том Прицкер беше посочен в скандалните досиета на финансиста Джефри Епстийн.
Том Прицкер вече подаде оставка от поста си на изпълнителен председател на хотелската корпорация „Хаят" заради разкритата кореспонденция с осъдения за склоняване към проституция Епстийн.
Наградата „Прицкер" за архитектура е учредена от бащата на Том Прицкер, Джей Прицкер, през 1979 г., а първият носител е Филип Джонсън.
Нейни носители са някои от най-известните имена в архитектурата като Заха Хадид, Франк Гери, Ричард Роджърс, Норман Фостър, Рем Колхас, Алваро Сиза, Тадао Андо. Миналата година "Прицкер" спечели китайският архитект Лиу Джиакун.
