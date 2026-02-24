ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай настоява за незабавно прекратяване на огъня ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22352481 www.24chasa.bg

И наградите „Прицкер" засегнати от аферата Епстийн

Идеален дом

2340

Говорител на фондацията на архитектурните Оскари заяви, че тазгодишното им обявяване, което обикновено се случва през първата седмица на март, ще бъде отложено. Причината е, че и директорът Том Прицкер беше посочен в скандалните досиета на финансиста Джефри Епстийн.
Том Прицкер вече подаде оставка от поста си на изпълнителен председател на хотелската корпорация „Хаят" заради разкритата кореспонденция с осъдения за склоняване към проституция Епстийн.
Наградата „Прицкер" за архитектура е учредена от бащата на Том Прицкер, Джей Прицкер, през 1979 г., а първият носител е Филип Джонсън.
Нейни носители са някои от най-известните имена в архитектурата като Заха Хадид, Франк Гери, Ричард Роджърс, Норман Фостър, Рем Колхас, Алваро Сиза, Тадао Андо. Миналата година "Прицкер" спечели китайският архитект Лиу Джиакун.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Идеален дом

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите