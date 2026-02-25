ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Постни гъби с ориз и картофи

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ 

Марияна Бончева предлага основно ястие с гъби, картофи, ориз и свеж пролетен зелен лук, подходящо за великденските пости.

ПРОДУКТИ 

1 ч.ч. ориз, 500 г картофи, 500 г гъби, 2-3 домата или доматено пюре, няколко стръка зелен лук, 2-3 скилидки чесън, олио, магданоз, черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Почистваме ориза и го измиваме. Обелваме картофите, нарязваме ги  като за мусака и също ги измиваме. Почистваме  гъбите, като ги обелваме, след като предварително сме отделили пънчетата им.

Слагаме гъбите в студена вода с малко бяло брашно, след което ги кипваме. В тенджерка с малко загрято олио задушаваме нарязаните на кубчета гъби със ситно нарязания зелен лук.

Прибавяме отцедения ориз и разбъркваме, докато стане прозрачен. Добавяме наситнените домати или доматеното пюре, наситнените чесън и магданоз. Разбъркваме добре. Прибавяме картофите, подправяме със сол и черен пипер.

Прехвърляме всичко в подходяща тавичка, заливаме с вода и печем в загрята фурна на 200 градуса. Поднасяме ястието топло, поръсено с накълцан магданоз.

