Постни гъби с ориз и картофи

КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева предлага основно ястие с гъби, картофи, ориз и свеж пролетен зелен лук, подходящо за великденските пости.

ПРОДУКТИ

1 ч.ч. ориз, 500 г картофи, 500 г гъби, 2-3 домата или доматено пюре, няколко стръка зелен лук, 2-3 скилидки чесън, олио, магданоз, черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме ориза и го измиваме. Обелваме картофите, нарязваме ги като за мусака и също ги измиваме. Почистваме гъбите, като ги обелваме, след като предварително сме отделили пънчетата им.

Слагаме гъбите в студена вода с малко бяло брашно, след което ги кипваме. В тенджерка с малко загрято олио задушаваме нарязаните на кубчета гъби със ситно нарязания зелен лук.

Прибавяме отцедения ориз и разбъркваме, докато стане прозрачен. Добавяме наситнените домати или доматеното пюре, наситнените чесън и магданоз. Разбъркваме добре. Прибавяме картофите, подправяме със сол и черен пипер.

Прехвърляме всичко в подходяща тавичка, заливаме с вода и печем в загрята фурна на 200 градуса. Поднасяме ястието топло, поръсено с накълцан магданоз.