Дунав мост при Русе ще бъде затворен утре за кратки интервали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение за кратки интервали утре между 11:00 и 14:00 часа заради ремонт на настилката. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Дейностите ще се изпълняват в платното на съоръжението, което не е основно ремонтирано. От АПИ припомнят, че в момента се работи в 320-метров участък в платното в посока България.

Заради натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и неремонтирана настилка, като сега се предприемат дейности, за да се осигури безопасността на движение. По време на работата всички автомобили ще изчакват на място.

От АПИ призовават шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Началото на основния ремонт на Дунав мост бе поставено на 10 юли 2024 година. Участъкът е с дължина 1057 метра. Строителните дейности се извършват на етапи, а в момента се ремонтират последните 320 метра.