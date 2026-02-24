Двупосочно в една лента ще е движението по част от обходния път на Кресна на 25 февруари

Утре - 25 февруари, от 10 ч. до 16 ч. движението в 180-метров участък от път I-1, в района на Кресна, ще се осъществява двупосочно в една лента поради полагане на напречна шумяща маркировка при началото на строящия се обходен път на града /при 396-и км на първокласния път/. Отсечката ще е сигнализирана с пътни знаци, а трафикът ще се регулира от сигналисти.

Целта е с полагането на маркировката да се заостри вниманието на шофьорите, да намалят скоростта и да се повиши безопасността на движение, тъй като преминават в близост до строителен обект.

Утре между 8 ч. и 17 ч. в същата отсечка при 396-и км ще се полага и асфалт на отбивна площадка. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

