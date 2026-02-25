На 25 февруари рожден ден имат

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на бизнес ресор "Международни пазари" на KBC Group и председател на Надзорните съвети на ОББ и ДЗИ
Георги Любенов, журналист, тв водещ
Евелина Славкова, социолог от агенция “Тренд”
Проф. Виктор Чучков, композитор и пианист
Цвета Караянчева, депутат, бивш председател на Народното събрание
Светла Златева, олимпийска и световна рекордьорка по лека атлетика на 800 метра
Магдалена Христова, световна рекордьорка по лека атлетика за ветерани, треньорка по лека атлетика
Светлозар Панов, дипломат, писател
Д-р Цветанка Лепарова, управител на УМБАЛ “Здраве” - Пловдив
Д-р Николай Иванов, началник на отделение по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Пълмед”
Д-р Николай Бановски, началник отделение "Уши-нос-гърлени болести" в МБАЛ “Сердикамед”
Петър Кавлаков, ръководител “Болнична аптека” в УМБАЛ “Пълмед”
Бойка Башлиева, журналистка
Анна Александрова, депутат
Иван Иванов, бивш футболен национал
Йонко Попов, композитор и звукорежисьор
Мария Стоянова, журналистка, бивш член на СЕМ