ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Постни гъби с ориз и картофи

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/spravochnik/article/22354747 www.24chasa.bg

Православен календар за 25 февруари

1972

Св. Тарасий, архиеп. Константинополски

Св. Тарасий се родил в знатно семейство и твърде млад станал царски съветник. След смъртта на патриарх Павел го избрали за негов наследник. Той свикал събор в Никея. Съпротивата на иконоборците била голяма, но на състоялия се събор въпросът с ереста бил разрешен. Тарасий се отдал на духовно служение, подпомагал бедни, създал лечебници. Погребали го в построената от него църква на Босфора. На гроба му ставали чудеса, а болните намирали изцеление за страданията си.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви