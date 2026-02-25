Православен календар за 25 февруари

Св. Тарасий, архиеп. Константинополски

Св. Тарасий се родил в знатно семейство и твърде млад станал царски съветник. След смъртта на патриарх Павел го избрали за негов наследник. Той свикал събор в Никея. Съпротивата на иконоборците била голяма, но на състоялия се събор въпросът с ереста бил разрешен. Тарасий се отдал на духовно служение, подпомагал бедни, създал лечебници. Погребали го в построената от него църква на Босфора. На гроба му ставали чудеса, а болните намирали изцеление за страданията си.