Ограничават движението по Дунав мост край Русе

Ремонтът на Дунав мост при Русе Снимка: АПИ

На 25 февруари, от 11 ч. до 14 ч. за кратки интервали от време ще се ограничава изцяло движението по Дунав мост при Русе за извършване на частични ремонти на пътната настилка, съобщи АПИ. Дейности ще се изпълняват в платното на съоръжението, което не е основно ремонтирано. Припомняме, че в момента се работи в 320-метров участък в платното в посока България.

От натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и не ремонтирана настилката и дейности сега се предприемат, за да се осигури безопасността на движение. По време на работата всички автомобили ще изчакват на място.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Ремонтът на Дунав мост при Русе Снимка: АПИ

