ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хората на Доган ще сезират Конституционния съд за ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22356865 www.24chasa.bg

На 1 март ще бъде ограничено движението в Широка лъка за традиционния кукерски събор

2856
Гледка към Широка лъка в Родопите

На 1 март - неделя, от 11 ч. до 12:30 ч. ще бъде ограничено движението в участък от път III-866 в с. Широка лъка, за провеждане на традиционния кукерски събор „Песпонеделник".

Шофьорите на всички моторни превозни средства ще изчакват на място. При необходимост ще се осигурява преминаването на автомобили със специален режим на движение. Служители на „Пътна полиция" ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Гледка към Широка лъка в Родопите
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание