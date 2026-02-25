ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Променят движението при 347-км на магистрала "Тракия" заради ремонт

В следващите два дни движението при 347-и км на АМ „Тракия", в посока София, ще е в една лента за частични ремонти на настилката. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

От 8 ч. на 26 февруари /четвъртък/ до 17 ч. на 27 февруари /петък/ движението в посока София при 347-и на АМ „Тракия" ще се осъществява в изпреварващата лента. Дейностите в участъка, на територията на област Бургас, ще се изпълняват в аварийната и активната лента, с цел повишаване безопасността на пътуващите. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

