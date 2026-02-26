Чийзтарталети

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Изпращам рецепта за тарталети с извара. Много са приятни за закуска с останалата част от бурканчето сладко или с мед, богати са на протеин”, ни пише Пепа Стоева. 

ПРОДУКТИ 

За 7 броя:  300 г пълномаслена извара (или рикота), 1 яйце и 1 белтък , 3 с.л. брашно, 1 равна ч.л. бакпулвер, 1 пакетче ванилова захар

За плънката:  3-4 с.л. сладко по избор , 3-4 с.л. кисело мляко 

За глазурата:  1 жълтък с 1 с.л. прясно мляко, семена по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Загряваме фурната на 180 градуса. В купа смесваме всички съставки и ги омесваме добре на топка тесто. 

Разделяме го на 6-7 еднакви парчета и оформяме на топчета с намокрени ръце.  Поставяме ги в тава, застлана с хартия за печене, и притискаме отгоре, за да станат плоски с дебелина около 1,5 см. 

Притискаме ги в средата с пръсти или с лъжица, за да се образува вдлъбнатина.  Намазваме ги с жълтъка, разбит с прясното мляко.  По краищата на  вдлъбнатините разпределяме по малко от киселото мляко, а в средата поставяме по чаена лъжица от сладкото. 

Поръсваме по края със семена от сусам - бял или черен за контраст. Печем ги в загрятата фурна за около 25 минути до златисто. 

