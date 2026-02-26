Чийзтарталети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Изпращам рецепта за тарталети с извара. Много са приятни за закуска с останалата част от бурканчето сладко или с мед, богати са на протеин”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 7 броя: 300 г пълномаслена извара (или рикота), 1 яйце и 1 белтък , 3 с.л. брашно, 1 равна ч.л. бакпулвер, 1 пакетче ванилова захар

За плънката: 3-4 с.л. сладко по избор , 3-4 с.л. кисело мляко

За глазурата: 1 жълтък с 1 с.л. прясно мляко, семена по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме фурната на 180 градуса. В купа смесваме всички съставки и ги омесваме добре на топка тесто.

Разделяме го на 6-7 еднакви парчета и оформяме на топчета с намокрени ръце. Поставяме ги в тава, застлана с хартия за печене, и притискаме отгоре, за да станат плоски с дебелина около 1,5 см.

Притискаме ги в средата с пръсти или с лъжица, за да се образува вдлъбнатина. Намазваме ги с жълтъка, разбит с прясното мляко. По краищата на вдлъбнатините разпределяме по малко от киселото мляко, а в средата поставяме по чаена лъжица от сладкото.

Поръсваме по края със семена от сусам - бял или черен за контраст. Печем ги в загрятата фурна за около 25 минути до златисто.