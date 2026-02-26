Трафикът за товарни автомобили е интензивен на Капитан Андреево и Лесово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът е интензивен на граничните контролно – пропускателни пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от „Гранична полиция“. Информацията за трафика е към 06:00 часа тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Румъния, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален за всички гранични преходи и пунктове.