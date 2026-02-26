ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 13 ч. движението по „Тракия“ към София между 49-ия и 48-ия км е в изпреварващата лента

АМ „Тракия"

До 13 ч. днес движението в участъка от км 49 до км 48 на магистрала "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради монтаж на билборд, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ „Тракия"

