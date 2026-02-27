Запеканка с тофу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Тази запеканка е с нисък гликемичен индекс, високо съдържание на протеини и здравословни мазнини”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

5 яйца, 180 г тофу, 10 с.л. нискомаслено кисело мляко, 8 с.л. брашно от просо, 4 с.л. соево брашно, 1 бакпулвер, щипка сол, щипка чубрица

За намазване

на тавата:

1 ч.л. зехтин, колкото да не залепне печивото

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Включваме фурната на 180°C. Разбиваме яйцата до хомогенна смес. Към тях добавяме млякото и солта. Пресяваме двата вида брашно, смесваме ги с набухвателя и ги добавяме лъжица по лъжица.

Овкусяваме с чубрицата. Изсипваме тофуто, което сме нарязали на малки кубчета. Разбъркваме сместа леко, за да се разпределят равномерно парченцата. Изсипваме я в намазаната със зехтина правоъгълна тава с размери 30 на 20 см.

Слагаме я във вече загрятата фурна. Печем в продължение на 25 минути или до придобиване на лек загар.

Може да я сервирате с:

нарязани зеленчуци (чери, краставица), малко авокадо, 1 ч. л. тахан - за допълнителни здравословни мазнини