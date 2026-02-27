Открийте тази седмица в Lidl разнообразни предложения за пълноценно хранене по време на пости

Най-голямото предизвикателство по време на пости е как да се храним пълноценно и да запазим енергията си, когато месото и млечните продукти отстъпят място на растителната храна. Великденските пости (от 23 февруари до 11 април) са възможност за истинско кулинарно преоткриване. Ключът към това да се чувстваме добре, когато се храним само с растителни продукти, се крие в едно просто, но фундаментално понятие: осъзнатият прием на протеини.

Днес все повече хора откриват, че растителното хранене не означава само салати, хляб, картофи и ориз. Благодарение на модерните растителни алтернативи, можем да си осигурим адекватен прием на протеин, като получим същата ситост и енергия, каквито сме свикнали да имаме от месото, но по един по-лек и здравословен начин.

Защо граховият и пшеничният белтък могат да бъдат супергероите на поста?

Потърсихме проф. д-р Дарина Найденова, специалист по диететика и преподавател в Медицински университет-Варна, за да разберем как да оптимизираме менюто си чрез растителни източници на белтъчини. Според нея модерните алтернативи, базирани на пшеничен и грахов протеин, могат да бъдат чудесен начин да заместим животинските продукти, без компромис с протеиновия прием. Всеки от тези източници има своите специфични предимства, които ги правят предпочитани в съвременната диететика:

Пшеничен белтък (сейтан): Концентриран източник на протеини, той притежава плътна текстура, която задоволява нуждата от „дъвкателност“, с консистенция, подобна на месото.

Концентриран източник на протеини, той притежава плътна текстура, която задоволява нуждата от „дъвкателност“, с консистенция, подобна на месото. Грахов протеин: Той е лесно смилаем, хипоалергенен и е с добър аминокиселинен профил, особено богат на аминокиселината лизин.

„Когато изключим животинските продукти, основното предизвикателство е поддържането на мускулната маса и ситостта,“ споделя проф. Найденова. „Пшеничният и граховият белтък са безценни съюзници. Те не само дават по-добра ситост спрямо чисто въглехидратното меню (като само картофи или ориз), но и позволяват огромно разнообразие в кухнята – от сочни бургери на растителна основа до вкусни яхнии.“

Златната формула: Зърнени + Бобови

Проф. Найденова разкрива един важен практически съвет за постигане на „пълен“ протеин – комбинирането. Тъй като отделните растения съдържат различни аминокиселини, тяхното съчетаване създава перфектния баланс:

Пшеничен протеин + леща: Класическа комбинация с по-балансиран аминокиселинен профил. Грахов протеин + ориз: Лека и изключително пълноценна комбинация за обяд или вечеря.

При по-продължителен период без животински продукти специалистите препоръчват да се следи и приемът на витамин B12 и желязо, който традиционно се подсигурява от животинските храни.

Интелигентният избор с Vemondo

Да се храниш здравословно по време на пости вече не е нито сложно, нито скъпо. В практиката това означава избор на продукти, които комбинират удобство и добър хранителен профил. Смартдискаунтърът Lidl прави растителното хранене достъпно за всеки чрез предлагането на богато разнообразие от свежи и проверени плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни и своята марка Vemondo. Линията предлага богато разнообразие от продукти, базирани именно на пшеничен и грахов белтък – от веган кайма и наденички до готови ястия.

Тези продукти се позиционират като удобна здравословна алтернатива. На първо място е техният чист състав, тъй като Lidl целенасочено намалява нивата на добавена захар и сол, като същевременно минимизира употребата на изкуствени консерванти в собствените си марки. Освен това серията Vemondo разбива мита, че качествената растителна храна е лукс – нейните алтернативи се предлагат на цени, напълно съпоставими с тези на конвенционалните месни продукти. Не на последно място стои и факторът устойчивост. Производството на грахов и пшеничен протеин например изисква значително по-малко ресурси като вода и обработваема земя, което позволява на всеки от нас да намали своя екологичен отпечатък, докато се грижи за собствения си тонус.

Практични съвети за енергичен ден:

През тази седмица в магазините на Lidl цялата страна можете да откриете точните предложения, с които да дадете перфектен старт на великденските пости. Ето и няколко идеи, с които да разнообразите дневното меню през този толкова специфичен период за хранене.

Към всяко от храненията добавете шепа пресни плодове (напр. боровинки или круша към веган пудинга) или порция зеленчуци към основните хранения сутрин, обед и вечер. Постите са идеалното време да преоткрием растителната храна като осъзната грижа за здравето си. А с правилните съставки и малко вдъхновение от брошурата и рецептите на сайта на Lidl, менюто у дома ще бъде по-богато от всякога.