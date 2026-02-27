До 12° на Тодоровден, в планините опасност от лавини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече слънчево ще е през почивните дни, но по морето се чакат облаци

До 12° ще достигнат дневните температури в събота, Тодоровден, а през деня ще бъде слънчево. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Сравнително топло за сезона ще е в петък. Минималните температури в населените места ще бъдат от -3 до 2°, а максималните ще са от 6 до 11°. За София минималната температура ще е -2/-1°, а максималната - до 9-10°. По Черноморието живакът ще варира от 0-1° до 7° през деня. Там обаче ще се задържи предимно облачно, докато на запад ще има разкъсана облачност, значителна следобед. Вятърът ще е слаб, със скорост до 20 км/ч от североизток. По високите части на планините ще духат засилени ветрове от североизток със скорост до 60 км/ч.

На Тодоровден ще бъде предимно слънчево, а на изток ще има разкъсана облачност, значителна южно от Бургас. Минималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 3°, а максималните - от 7 до 12°. За София ще варират от -2/-1° до 9-10°. По Черноморието ще са от 0-2° до 8°.

Над планините ще има разкъсана облачност до слънчево. Има повишена лавинна опасност. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от североизток с пулсове до 30 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -7 до -4°, а на 1500 м - от 1 до 4°.

На 1 март ще бъде предимно слънчево и ще се затопля. Сутринта в ниските места ще има мъгли. Минималните температури в населените места ще са от -3 до 2°, но през деня ще достигнат до 10-15°. За София ще са от -1/0° до 10-11°. По Черноморието - от 0-1° до 10°.

И в неделя над планините ще има разкъсана облачност. Отново има повишена лавинна опасност. Вятърът над 2500 м ще бъде от североизток с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -5 до -2°, а на 1500 м - от 2 до 6°.

В понеделник в ниските места мъглите бързо ще се разсейват. През деня ще бъде слънчево в ниските места и в планините.

Снимка: Лиляна Клисурова

Каква е снежната покривка

Витоша - 1800 м: от 75 до 90 см

Рила - 2300 м: от 120 до 150 см

Рила - 1700 м: от 90 до 120 см

Пирин - 2500 м: от 140 до 170 см

Пирин - 1600 м: от 70 до 80 см

Пирин - 1000 м: от 30 до 40 см

Родопи - 1900 м: от 70 до 90 см

Западна Стара планина - 1500 м: от 20 до 30 см

Централна Стара планина - 2000 м: от 140 до 200 см