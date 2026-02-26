Отложеното повишение на цената на водата в Русе влиза в сила от 1 март

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация" ООД – Русе, ще влязат в сила от 1 март 2026 г., съобщиха от дружеството на официалната си страница в интернет.

Това на практика са цените, които бяха приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), през декември 2025 г. ВиК дружеството в крайдунавския град отложи въвеждането им „с цел да се осигури необходимият период на адаптация за плавен преход към еврото като официално разплащателно средство в Република България."

Поскъпването е средно с около 9,3 на сто. Новите крайни цени с ДДС са следните:

За доставяне на вода на потребителите – 4,177 лева за кубически метър или 2,136 евро за кубически метър (при 3,845 лв. за куб. м или 1,966 евро/куб. м към момента), за отвеждане на отпадъчни води – 0,758 лв./куб. м или 0,388 евро/ куб. м (при 0,635 лв./куб. м или 0,325 евро/ куб. м към момента), за пречистване на вода за битови и приравнени към тях потребители – 0,731 лв./куб. м или 0,374 евро/ куб. м (при 0,704 лв./ куб. м или 0,360 евро/ куб. м към момента).

За пречистване на води на промишлени и други стопански потребители ще се плащат крайни цени с ДДС: при първа степен на замърсяване - 0,835 лв./ куб. м или 0,427 евро/куб. м (при 0,805 лв./ куб. м или 0,412 евро/куб. м към момента), при втора степен на замърсяване - 1,267 лв./куб. м. или 0,648 евро/ куб. м (при 1,222 лв./куб. м или 0,625 евро/куб. м към момента) и при трета степен на замърсяване – 1,675 лв./куб. м или 0,857 евро/куб. м (при 1,614 лв./куб. м. или 0,825 евро/ куб. м. към момента).

От дружеството припомниха, че не всички потребители в област Русе заплащат комплексната цена за ВиК услуги. В районите, където няма изградена канализация и които не са обхванати от пречиствателна станция за отпадъчни води, съответно не се заплаща за отвеждане и пречистване на водата.

„Уведомяваме потребителите на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД – Русе, че не е възможно посоченият адаптационен период да бъде удължен. Инвестиционната програма на дружеството е съобразена с предвидените в Бизнес план 2022–2026 г. изменения в цените на ВиК услугите. За 2026 г. са заложени инвестиции в изграждане ВиК активи в три направления. Приблизително 2,387 млн. евро ще са за доставяне на вода на потребителите, 387 хил. евро – за отвеждане на отпадъчните води и 240 хил. евро – за пречистване на отпадъчните води. За да бъдат изпълнени в срок ключови строителни обекти и да се гарантира устойчивото развитие и надеждната експлоатация на инфраструктурата, е необходимо утвърдените цени да влязат в сила, считано от 01.03.2026 г.", посочват още от дружеството.

Цената на водата се увеличава още в Ловеч, Търговище и Благоевград.