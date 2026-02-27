Слънце и слаб вятър ни очакват на 27 февруари

Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 3°, съобщават НИМХ и БТА.