ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стачки в обществения транспорт се очакват в почти ...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22369470 www.24chasa.bg

Март идва със слънце и топло време

548
Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Очаква ни поне седмица хубаво време като за начало на месец март.

Благодарение на антициклон в Европа ще е сухо и хладно сутрин, но после ще се затопля според традиционната прогноза на климатолога проф. Георги Рачев в сутрешния блок на bTV.

За първи път от 40 години въздухът през зимата е толкова чист. На 3 март се очаква да бъде около 10 градуса с лека мъгла в планината - най-вече на Шипка. Препоръката е все пак да сме добре облечени.

В момента язовирите са пълни на 85% и би трябвало да има вода за цялата година.

В зимните курорти условията за ски ще бъдат много добри, без вятър, но заради навалелия сняг остава опасността от лавини. При излизане в планината винаги трябва телефонът да е със заредена батерия.

Идва времето на зелката - сутрин ще сме с повече дрешки, после ще махаме една по една. Привечер ще правим обратното, обясни проф. Рачев.

Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви