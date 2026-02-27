Март идва със слънце и топло време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква ни поне седмица хубаво време като за начало на месец март.

Благодарение на антициклон в Европа ще е сухо и хладно сутрин, но после ще се затопля според традиционната прогноза на климатолога проф. Георги Рачев в сутрешния блок на bTV.

За първи път от 40 години въздухът през зимата е толкова чист. На 3 март се очаква да бъде около 10 градуса с лека мъгла в планината - най-вече на Шипка. Препоръката е все пак да сме добре облечени.

В момента язовирите са пълни на 85% и би трябвало да има вода за цялата година.

В зимните курорти условията за ски ще бъдат много добри, без вятър, но заради навалелия сняг остава опасността от лавини. При излизане в планината винаги трябва телефонът да е със заредена батерия.

Идва времето на зелката - сутрин ще сме с повече дрешки, после ще махаме една по една. Привечер ще правим обратното, обясни проф. Рачев.