Времето в планините е подходящо за туризъм

Снимка: Пeтя Дикова

Времето в планините е подходящо за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините е ясно, слънчево и тихо, с отрицателни температури.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 3°.

