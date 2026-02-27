Немският производител Stiebel Eltron, с повече от 100 години опит в сградната и водна техника, се утвърди като един от глобалните лидери в електрическите проточни бойлери. Тази продуктова гама съчетава премиум качество, енергийна ефективност и надеждни технологични решения, които са от ключово значение както за професионалистите в индустрията, така и за крайните потребители.

Проточните бойлери Stiebel Eltron бързо загряват вода, само при отваряне на смесителя - без съхранение в резервоар. Това елиминира топлинните загуби и гарантира неограничено количество топла вода при търсене, като същевременно оптимизира разходите за енергия и пространство. Ето кои са предимствата наложили марката на немския бранд като тренд на пазара и у нас:

Висока енергийна ефективност и икономии

Проточните бойлери Stiebel Eltron работят без загуби от “stand-by”, което може да намали разходите за отопление на вода със 10–20% или повече в сравнение с традиционни бойлери с резервоар. Интелигентните микропроцесорни управления оптимизират загряването в реално време, без излишно потребление. Поради липсата на постоянно подгряване на голям обем вода, тези бойлери водят до по-ниско електрическо натоварване и по-ниски сметки, особено при жилищни условия с периодично използване.

Компактни размери — гъвкава инсталация

Проточните бойлери Stiebel Eltron са значително по-компактни от стандартните бойлери, което ги прави идеални за малки санитарни помещения; офиси; ресторанти; хотели; реновирани жилищни и търговски обекти. Компактният дизайн позволява бърз монтаж без допълнителни тръбни трасета. Спестено пространство – колекциите на Stiebel Eltron притежават дискретен дизайн позволява монтаж дори в тесни пространства: баня, кухня или перално помещение.

Прецизен и стабилен контрол на температурата

Модели гарантиращи постоянна температура, дори при променлив дебит на водата. Това е критично за корпоративни и обществени инсталации, където комфорта и безопасността са приоритет.

Намалени разходи по монтаж и поддръжка

Без нужда от вентилация или големи монтажни пространства, системите често могат да бъдат поставени по-близо до точките на потребление — това ускорява инсталацията и намалява материалните разходи. Липсата на резервоар означава и по-малко възможности за повреди свързани с корозия или утайки.

Неограничено количество топла вода

С проточните бойлери няма риск “да свърши” горещата вода — идеално за семейства с високо водопотребление, многобройни бани или комбинирани уреди, нуждаещи се от топла вода в един и същи момент.

Повишена безопасност

Стабилният контрол на температурата намалява риска от вряща вода и изгаряния, което е особено важно за семейства с деца и възрастни хора.

Дълъг експлоатационен живот и немски стандарт

Немското инженерство на Stiebel Eltron е доказано с дълъг живот на продуктите и стабилни работни параметри. Това е важен аспект за проекти с гарантирани дългосрочни резултати и минимизирани оперативни ангажименти.

Иновативната продуктова линия на проточните бойлери Stiebel Eltron е икономична и гъвкава, пригодена за различни проекти — от малки жилищни сгради до бизнес и обществени обекти. За крайния потребител тези бойлери означават комфорт, надеждност и ефективност в ежедневието. Колекциите на Stiebel Eltron предлагат комбинация от авангардни функционалности и практически предимства, които ги правят интелигентен избор за всеки, който иска да надстрои своята система за отопление на вода.

Представител за България на немския бранд Stiebel Eltron е Вето ООД. Сред най-търсените проточни бойлери на немската марка са моделите - DCE-C 10 12 Trend, EIL 6 Premium, DCE-X 10 12 Premium, PEY 18/21/24 и други.

От експертите на Вето-уреди за вграждане ще получите персонална консултация, която ще улесни Вашия избор. Продуктите на компанията можете да намерите във фирмените магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас или на veto.bg.