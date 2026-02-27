Въвежда се временна организация на движението в прохода Шипка на 2 и 3 март

Въвежда се временна организация на движението на 3 март през Шипка заради тържествата за националния празник.

Проходът ще е затворен за транзитно преминаващи автомобили и в двете посоки (Габрово-вр. Шипка-Казанлък и обратно), считано от 20.00ч. на 02.03.2026 г. до 18.00ч. на 03.03.2026 г. В този период транзитният трафик ще се пренасочва през Прохода на републиката. Забраната не важи за автобуси от организирания междуградски автобусен транспорт от редовните пътнически линии, движещ се по утвърден маршрут, уточняват от МВР.

Забранява се паркирането на коли на павирания паркинг, находящ се в прохода Шипка, на паркинга зад хотел „Шипка", на павирания път до хотел „Шипка" и на хеликоптерната площадка от 15.00 ч. на 02.03.2026 г

От 06.00ч. до 12.30ч. на 03.03.2026 г. еднопосочно движение на МПС от гр. Габрово към връх Шипка. Паркирането ще се осъществява по следния ред:

- автобуси – паркират на хеликоптерната площадка зад х-л „Шипка" до заемане на наличните паркоместа, след което паркират по пътя в прохода.

- микробуси – паркират на малкия паркинг зад х-л „Шипка" до заемане на наличните паркоместа, след което паркират по пътя в прохода.

- леки автомобили – паркират по пътя от базата на Областно пътно управление-Габрово към гр. Габрово по реда на пристигане.

От 12.30ч. до 18.00ч. на 03.03.2026 г. еднопосочно движение на МПС от връх Шипка към гр. Габрово.

От ОДМВР-Габрово обръща внимание, че на тържествата няма да бъдат допускани лица с огнестрелно оръжие, в нетрезво състояние или употребили наркотични вещества, както и такива без документи за самоличност.

Има забрана за дронове.

Предвид засиления интерес към мероприятието и крайно ограничената инфраструктура, паркирането на МПС ще се извършва основно по пътното платно в прохода „Шипка" по реда на пристигане.

От мястото на паркиране до Паметника на свободата и обратно придвижването ще се извършва основно пеша, поради което призоваваме посетителите на тържествата да пътуват с оборудвани за зимни условия автомобили и да са облечени и екипирани подходящо за преход в зимни планински условия.

ОДМВР-Габрово апелира към всички граждани за стриктно спазване на посочените изисквания и на даваните от органите на реда допълнителни указания.