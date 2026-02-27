Катастрофа затруднява движението на централен булевард в Пловдив

Полиция е на мястото, образува се задръстване
Пътен инцидент между микробус и лек автомобил затруднява движението в центъра на Пловдив, съобщиха шофьори пред "24 часа".
Катастрофата е станала в източното платно на централния булевард "Цар Борис III Обединител", на кръстовището в ул. "Патриарх Евтимий". На място е пристигнал екип на "Пътна полиция", който установява причините за ПТП-то.
Според очевидци няма пострадали, само материални щети. По-думите им най-вероятната причина за инцидента е неспазена дистанция от шофьора на лекия автомобил.
Заради произшествието лявата лента е блокирана и на мястото се образува задръстване.