Катастрофа затруднява движението на централен булевард в Пловдив

Полиция е на мястото, образува се задръстване

Пътен инцидент между микробус и лек автомобил затруднява движението в центъра на Пловдив, съобщиха шофьори пред "24 часа".

Катастрофата е станала в източното платно на централния булевард "Цар Борис III Обединител", на кръстовището в ул. "Патриарх Евтимий". На място е пристигнал екип на "Пътна полиция", който установява причините за ПТП-то.

Според очевидци няма пострадали, само материални щети. По-думите им най-вероятната причина за инцидента е неспазена дистанция от шофьора на лекия автомобил.

Заради произшествието лявата лента е блокирана и на мястото се образува задръстване.