ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жребий за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22373570 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението на централен булевард в Пловдив

Никола Михайлов

[email protected]

3712
Полиция е на мястото на инцидента. Снимка: Никола Михайлов

Полиция е на мястото, образува се задръстване

Пътен инцидент между микробус и лек автомобил затруднява движението в центъра на Пловдив, съобщиха шофьори пред "24 часа".

Катастрофата е станала в източното платно на централния булевард "Цар Борис III Обединител", на кръстовището в ул. "Патриарх Евтимий". На място е пристигнал екип на "Пътна полиция", който установява причините за ПТП-то.

Според очевидци няма пострадали, само материални щети. По-думите им най-вероятната причина за инцидента е неспазена дистанция от шофьора на лекия автомобил.

Заради произшествието лявата лента е блокирана и на мястото се образува задръстване.

Полиция е на мястото на инцидента.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви