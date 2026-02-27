Вижте как променят движението по столичния бул."Владимир Вазов" заради строителството на метрото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Променя се временната организация на движение по бул."Владимир Вазов" във връзка със строителството на метрото, съобщават от пресцентъра на Столична община.

От 4:30 ч. на 28.02.2026 г. до 31.07.2026 г. (включително) се забранява движението на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов" в участъка между ул. „Поп Груйо" и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев".

Движението в посочения участък ще се осъществява двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов".

Промени в маршрутите на тролейбусните линии №№ 1 и 3

За същия период маршрутите на тролейбусни линии № 1 и № 3 се скъсяват до спирка „Пътностроителна техника" (крайна станция на автобусна линия № 100), както следва:

В посока ж.к. „Левски Г":

– съответно от „Пета градска болница" и УМБАЛ „Св. Анна" – ухо, до спирка с код 1753 „Ул. "Витиня" на бул. „Владимир Вазов",

– надясно по локалното пътно платно на бул. „Владимир Вазов",

– наляво по ул. „Бесарабия" до спирка с код 2483 „Пътностроителна техника", съществуваща за автобусна линия № 100 – крайна и начална.

В посока Пета градска болница / УМБАЛ „Св. Анна" – ухо

– от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника",

– наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня",

– от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника",

– наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня",

– наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня",

– надясно по бул. „Владимир Вазов" по действащите маршрути.

В променения участък тролейбусите ще обслужват следните спирки:

• спирка с код 25400 „Ул. "Бесарабия" на ул. „Бесарабия", съществуваща за автобусна линия № 100;

• спирка с код 2483 „Пътностроителна техника" – крайна и начална;

• спирка с код 2482 „Ул. "Витиня" в западното пътно платно на ул. „Витиня", преди десния завой към бул. „Владимир Вазов", съществуваща за автобусна линия № 100.

Промени в маршрутите на автобусните линии

Автобусни линии №№ 12, 14 и 119 (в посока изход от София):

от автостанция „Изток" по действащите маршрути до кръстовище ул. „Летоструй" – ул. „Ген. Инзов", надясно по ул. „Ген. Инзов" и надясно по бул. „Владимир Вазов", по маршрутите си двупосочно.

Автобусна линия № 78 (в посока Централна жп гара):

от кв. „Враждебна" по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй" – ул. „Ген. Инзов", надясно по ул. „Ген. Инзов" и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев", по маршрута си двупосочно.

Автобусна линия № 120 (в посока ж.к. „Левски Г"):

от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй" – ул. „Станислав Доспевски", направо по ул. „Летоструй" до ул. „Ген. Инзов", наляво по ул. „Ген. Инзов" и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев" по маршрута до ж.к. „Левски Г", двупосочно.

Нощна автобусна линия N3 (в посока ж.к. „Левски Г"):

от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Летоструй" – ул. „Станислав Доспевски", направо по ул. „Летоструй" до ул. „Ген. Инзов", наляво по ул. „Ген. Инзов" и направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев" по маршрута до ж.к. „Левски Г", двупосочно.

Временни спирки и закрити спирки

За автобусни линии №№ 12, 14, 78, 119 и 120 се разкриват двупосочни временни спирки на ул. „Ген. Инзов", както следва:

• в района на кръстовище ул. „Ген. Инзов" – ул. 565;

• в района на кръстовище ул. „Ген. Инзов" – ул. 574.

Закриват се следните двупосочни спирки:

• с кодове 2180 и 2181 „Ул. Станислав Доспевски";

• с кодове 0130 и 0131 „Бл. 11 ж.к. Левски В".

Временна автобусна линия № 1ТБ

Разкрива се временна автобусна линия № 1ТБ с маршрут от ж.к. „Левски Г" до метростанция „Хаджи Димитър" (ул. „Острово"), както следва:

В посока метростанция „Хаджи Димитър":

от ж.к. „Левски Г" (крайна станция на автобусна линия № 120), надясно по ул. „Поп Груйо", надясно по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев", надясно по ул. „Станислав Доспевски", надясно по бул. „Владимир Вазов", обратен завой на ул. „Острово" и по бул. „Владимир Вазов" по маршрута до ж.к. „Левски Г".

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни и тролейбусни спирки по маршрута.