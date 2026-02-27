ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус и кола се сблъскаха на магистрала "Тракия" край Пловдив, движението е спряно

24 часа Пловдив онлайн

Катастрофите на магистрала "Тракия" са всекидневие. Снимката е илюстративна

Колоната е километрична, шофьори се оплакват, че не помръдват в тапата

Микробус и лека кола са се сблъскали на магистрала "Тракия" край Пловдив - в района на 122 км в посока Бургас. Водачът на лекия автомобил е пострадал и се транспортира към болница, съобщават от МВР.

Движението е спряно изцяло, защото автомобилите се намират в двете ленти. На място има служители на сектор „Пътна полиция", които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив.

Колоната е километрична, шофьори се оплакват, че не помръдват в тапата. 

