Микробус и кола се сблъскаха на магистрала "Тракия" край Пловдив, движението е спряно

Колоната е километрична, шофьори се оплакват, че не помръдват в тапата

Микробус и лека кола са се сблъскали на магистрала "Тракия" край Пловдив - в района на 122 км в посока Бургас. Водачът на лекия автомобил е пострадал и се транспортира към болница, съобщават от МВР.

Движението е спряно изцяло, защото автомобилите се намират в двете ленти. На място има служители на сектор „Пътна полиция", които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив.

