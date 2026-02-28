Март топъл и дъждовен, на 3-и ще е до 20 градуса

По-топъл, но и по-дъждовен ще е месец март тази година.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков. А количеството на валежите ще бъде над обичайните за първата и третата десетдневка.

През първия пролетен месец времето обикновено е динамично - с чести и бързи промени.

Баба Марта ще започне с мъгли и слънце в следобедните часове. От 1 до 7 март ще се затопля и такова ще е времето и през почивния ден - националния празник 3-и март. Максималните температури ще са високи, в населените места се очакват дори от 15 до 20°. На 5 и 6 март ще вали слабо в западните райони.

След 8-и обаче март ще покаже женските си капризи и започва продължителен период с чести валежи и постепенно захлаждане. На 10-и и 11-и - дори сняг. Валежите ще бъдат слаби.

От 12 до 14 март ще бъде сухо, с чести мъгли сутрин и температури от 9 до 14°. Следващият период с по-интензивни валежи е от 15 до 19 март. Тогава се очаква и захлаждане. На 16-и валежите ще са силни, а дъждът ще преминава в сняг. В планините се очаква мокър сняг. Повече ще вали в Западна и в Централна България - до 15-20 л/кв. м.

Пролетта ще дойде с повече слънце. Сухо, топло и ветровито ще бъде от 21 до 23 март. От 24-и до края на месеца ще преминават серия от циклони с интензивни валежи. От 24 до 27 март в планините ще вали мокър сняг, а в населените места - дъжд и сняг.

От 29-и до 30-и се очакват пролетни дъждове, като топли южни ветрове ще топят бързо снежната покривка по планините.

През целия месец ще става за ски, но карайте внимателно

През целия март в планините снежната покривка ще бъде достатъчна за практикуването на бели спортове. Но трябва да се внимава, защото през по-топлите дни снегът омеква и крие опасности от контузиии за по-екстремните скиори. Освен това при обилни снеговалежи, силни ветрове и резки затопляния рязко се увеличава опасността от лавини. Ето защо посетителите на планината трябва своевременно да се осведомяват за условията в планината, за да не развалят своята почивка, съветва Петър Янков.

Дъждовен март - дъждовно лято

Дъждовен март предвещава дъждовно лято, казва народната метеорология. Март ако е кишав, лятото ще е сухо. Когато е сухо през март, посевите ще бъдат добри. Когато гърми през март, ще има суша през годината.

Гръмотевица през март предвещава още пълни бъчви с вино и шупливи орехи. Ако вали на 1 март, то и годината ще е дъждовна. Ако на този ден е сухо, то и лятото ще е сухо.

Магнитни бури на Балканите между 20-и и 24-и

От 1 до 6 март земното магнитно поле ще бъде със слаба активност. Геомагнитното поле ще бъде с повишена активност от 7 до 24 март. Условия за геомагнитни бури на високите ширини има на 10-14 март.

В периода 20-24 март магнитните бури ще бъдат силни и ще се проявят и на Балканите. Те ще оказват влияние на комуникациите.

В периода от 25 до 31 март геомагнитната активност ще бъде слаба. През целия месец слънчевата активност ще се задържи средна.