ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Христова реализира 0,35% шанс за олимпийски м...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22375413 www.24chasa.bg

На 1 март рожден ден имат

1620

Стефан Янев, лидер на партия “Български възход”, бивш министър-председател (май-декември 2021), ексминистър на отбраната

Станка Златева, президент на Българска федерация по борба, олимпийска медалистка и петкратна световна шампионка по борба

Проф. Дора Христова, дългогодишен диригент на ансамбъл “Мистерията на българските гласове”

Ути Бъчваров, актьор и тв водещ

Проф. Вихрони Попнеделев, художник

Д-р Дарина Цветанова-Иванова, началник на “Физиотерапия” в ДКЦ “Бургасмед”

Йорданка Велева, ръководител на “Човешки ресурси”, УМБАЛ “Софиямед”

Анна Дюдюкова, главен счетоводител на фирма “Изток плаза Инвест”

Любомир Дяковски, оперен певец, директор на Плевенската филхармония

Петър Андонов, дипломат

Минчо Спасов, юрист

Румен Еленски, адвокат

Трендафил Василев, поет и издател

Алисия, попфолк певица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите