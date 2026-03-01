На 1 март рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стефан Янев, лидер на партия “Български възход”, бивш министър-председател (май-декември 2021), ексминистър на отбраната

Станка Златева, президент на Българска федерация по борба, олимпийска медалистка и петкратна световна шампионка по борба

Проф. Дора Христова, дългогодишен диригент на ансамбъл “Мистерията на българските гласове”

Ути Бъчваров, актьор и тв водещ

Проф. Вихрони Попнеделев, художник

Д-р Дарина Цветанова-Иванова, началник на “Физиотерапия” в ДКЦ “Бургасмед”

Йорданка Велева, ръководител на “Човешки ресурси”, УМБАЛ “Софиямед”

Анна Дюдюкова, главен счетоводител на фирма “Изток плаза Инвест”

Любомир Дяковски, оперен певец, директор на Плевенската филхармония

Петър Андонов, дипломат

Минчо Спасов, юрист

Румен Еленски, адвокат

Трендафил Василев, поет и издател

Алисия, попфолк певица