ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гилейн Максуел и топсъветник на Бил Клинтън свърза...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22375714 www.24chasa.bg

От 4 до 6 март временно ще се променя движението по „Струма“ в област Кюстендил

848
Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

През следващата седмица - от 4 до 6 март, от 8 ч. до 17 ч. за обрушване на скатове и поставянето на мрежа за обезопасяването им временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма" в област Кюстендил. Дейностите ще се изпълняват в отсечката между 52-и и 54-и км поетапно в двете платна, като при реализацията им ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите