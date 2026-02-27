От 4 до 6 март временно ще се променя движението по „Струма“ в област Кюстендил

През следващата седмица - от 4 до 6 март, от 8 ч. до 17 ч. за обрушване на скатове и поставянето на мрежа за обезопасяването им временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма" в област Кюстендил. Дейностите ще се изпълняват в отсечката между 52-и и 54-и км поетапно в двете платна, като при реализацията им ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.