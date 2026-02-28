До 18 градуса ще достигнат максималните температури в началото на идващата седмица

През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони отново ще се образува значителна ниска облачност. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините и по поречията ще бъде мъгливо. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 2°. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но до обед облачността ще намалее, а мъглата ще се разсее и в цялата страна ще се установи предимно слънчево време. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обед ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°, съобщава БТА.

През първите дни от новата седмица със слаб вятър от западната четвърт ще се затопли още, във вторник минималните температури в цялата страна ще са над нулата, а максималните – между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. По-късно през деня във вторник временно вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще проникне малко по-студен въздух.