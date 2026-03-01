ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево време с температури между 10 и 15 ни очаква на 1 март

Днес ще бъде предимно слънчево Снимка: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но до обяд облачността ще намалее, а мъглата ще се разсее и в цялата страна ще се установи предимно слънчево време. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Днес ще бъде предимно слънчево Снимка: Pixabay

