Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево", „Лесово" и „Калотина" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6.00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Трафикът е нормален и на граничните преходи с Гърция. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево" и „Лесово" на изход за товарни автомобили.

Интензивен е трафикът и на граничния пункт „Калотина" на границата със Сърбия, на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония.

