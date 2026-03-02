"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева ни предлага бърза кремсупа от лилав карфиол. Поръсването ѝ с люспи от разноцветни твърди сирена радва окото и допълва вкуса. Който спазва строгия пост, може да използва веган настърган пармезан.

ПРОДУКТИ

1 глава лилав карфиол, 1 глава червен лук, 3 скилидки чесън, 600 мл зеленчуков бульон, 400 мл вода, 1 капка етерично масло от мащерка (или 1–2 стръка), сол и черен пипер на вкус, 20 г пармезан или разноцветни твърди сирена

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме карфиола и го накъсваме на розички. Наситняваме лука и чесъна. В голяма тенджера загряваме бульона и водата и добавяме зеленчуците.

Варим около 1 час, докато карфиолът омекне. Подправяме със сол, черен пипер и мащерка. След като се охлади леко, прехвърляме в чашата на блендер.

Пюрираме до получаване на гладка консистенция, като добавяме още бульон в зависимост от желаната гъстота. При сервирането поръсваме всяка порция с люспи пармезан или разноцветни твърди сирена.