ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 2 март

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22386839 www.24chasa.bg

Слънчево и топло време ни очаква на 2 март

2684
Слънце Снимка: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина и Източна България все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но следобед облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, предимно северен, вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5° и 10°, в София – около 15°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще има значителна ниска облачност, която до обед ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Слънце Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите