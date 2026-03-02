ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 2 март

Православен календар за 2 март

Православен календар СНИМКА: Архив

Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски. Мчца Евталия. Преп. Агатон Египетски

Св. Теодот дошъл на остров Кипър да проповядва учението на Христа. Неговите думи и добродетелен живот силно въздействали на езичниците и мнозина приели християнството. Поставили Теодот за епископ в град Киринея.

По времето на император Ликиний - жесток гонител на християните, изправили епископа на съд, измъчвали го жестоко и го затворили в тъмница. По-късно император Константин наредил да се прекратят гоненията и Теодот бил освободен.

Православен календар СНИМКА: Архив

