ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22387152 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на камиони на граничните пунктове с Турция

2024
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево" и „Лесово" на изход за товарни автомобили. Интензивен е и трафикът на ГКПП „Калотина" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" за трафика на българските ГКПП към 6:00 ч.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония и Румъния.

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите