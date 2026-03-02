ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Горяща кола спря движението при км 84 на магистрала "Марица" в посока Пловдив

2740
Временно е ограничено движението при км 84 на АМ "Марица" в посока Пловдив поради самозапалил се автомобил Снимка: Pixabay

Временно е ограничено движението при км 84 на АМ "Марица" в посока Пловдив поради самозапалил се автомобил, съобщиха от АПИ. 

Обходният маршрут е от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

