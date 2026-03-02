ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обраха магазин на мобилен оператор в Русе

Пътят Омуртаг – Котел временно е затворен заради преобърнал се тир

416
Пътят Омуртаг – Котел временно е затворен заради преобърнал се тир СНИМКА: Архив

Пътят Омуртаг – Котел временно е затворен заради преобърнал се тир, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Търговище.

По първоначални данни тежкотоварен автомобил, превозващ стъкла, е самокатастрофирал тази сутрин в района на омуртагското село Зелена морава. При инцидента няма пострадали или жертви, нанесени са само материални щети.

Изтеглянето на тира вече е започнали, уточни дежурният в ОПУ – Търговище. Обходен маршрут не е организиран. След частичното освобождаване на пътя, ще започне пропускането на автомобилите. Екипите работят на място, като очакванията на пътните власти са движението да бъде възобновено до час, съобщи  БТА.

