Сладкиш “Саравак” Многоцветен слоест десерт във вариант за Трети март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси:

[email protected] и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ?

Марияна Бончева изпраща рецепта за по-различен десерт. “Представлява многоцветен слоест сладкиш от щата Саравак в Малайзия. В чест на Трети март съм избрала цветовете на българския трикольор”, пише тя.

ПРОДУКТИ

За 1 платка:

4 яйца

4 с. л. захар

4 с. л. брашно

1 бурканче течен шоколад

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме яйцата със захарта. Добавяме брашното. Изсипваме в тавата от фурната, застлана с пекарска хартия. Печем на 180 градуса до леко зачервяване.

Приготвяме по същия начин още 3 платки – една червена и две зелени. Може да ги оцветим с боя за сладкиши или да добавим по 100 г пресен бланширан и пасиран спанак в зелените платки и 1 глава червено цвекло в червената платка – увито в алуминиево фолио заедно с кората, изпечено за 1 час и пасирано със сока на 1 лимон.

Намазваме платките с течен шоколад. Трите цвята нарязваме на ленти и залепваме.

Завиваме ги в останалата цяла зелена платка във формата на руло. Оставяме за 1 нощ в хладилник.