Облачно време ни очаква на 3 март

Облачно Снимка: Pixabay

Днес преди обяд облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. След обяд в Източна България вятърът временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са от 10° – 12° в Лудогорието до 15° – 17° на места в Югозападна България; в София 13°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, до края на деня ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Преди обяд в планините облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

