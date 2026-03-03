Православен календар за 3 март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ден на Освобождението на България

Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск.

Житие на свети мъченици Евтропий, Клеоник и Василиск

Скоро след мъченическата смърт на св. Теодор Тирон в град АмасияРечник (в малоазийската област Понт) умрял управителят, който го осъдил, а на негово място бил назначен друг управител, който със същата строгост започнал да преследва християните.

След като приел длъжността, той веднъж заповядал да му прочетат отчета със съдебните дела в управлението на неговия предшественик. Между другото му прочели делото на св. Теодор Тирон.

Управителят отишъл да прегледа остатъците от езическото капище, подпалено от мъченика, и след това запитал къде са другите християни, които били заловени заедно с Теодора. Казали му, че всички са в затвора.

Той заповядал да доведат при него тримата: двамата братя Евтропий и Клеоник, които били особено близки с Теодор Тирон, и Василиск, племенника на светия мъченик.