Интензивно движение на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово за тирове

Интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили на изход, съобщи БТА. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6 часа.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

Движението по граничните преходи с Гърция също е нормално. През преходите Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.