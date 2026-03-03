Вижте как се променя движението в центъра на София за националния ни празник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временна организация на движението в централната част на София се въвежда днес във връзка с тържествата по случай националния празник – 3 март, съобщиха от Столичната община.

Забранява се престоят и паркирането на автомобили с изключение на тези, осигуряващи честванията, на паркингите на пл. „Николай Гяуров“, пл. „Народно събрание“ и пл. „Св. Александър Невски“, както и по ул. „Оборище“ и ул. „Аксаков“ в определени участъци, съобщава БТА.

От 7 до 12,30 часа движението ще бъде ограничено по ключови улици в района на пл. „Св. Александър Невски“ и околните булеварди. След 14 ч ограничения ще има по бул. „Цар Освободител“, ул. „15 ноември“, ул. „Аксаков“, ул. „Цар Шишман“, ул. „6 септември“ и ул. „Хаджи Димитър“.

От 11 ч до приключване на артилерийските салюти се забранява влизането на превозни средства по северозападното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От Общината призовават шофьорите да се съобразяват с ограниченията и да използват алтернативни маршрути.