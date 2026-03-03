ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш нападател на ЦСКА с хеттрик в Босна

Условията в планините са подходящи за туризъм

Условията в планините са подходящи за туризъм. СНИМКА: АРХИВ

Подходящи са условията за туризъм в планините днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), информира БТА. 

На места в планините тази сутрин преобладава разкъсана облачност, има и слаб вятър. Температурите са между минус три и четири градуса. 

Не е имало инциденти през изминалото денонощие в планините, посочиха също от ПСС.

В планините преди обяд облачността ще е значителна, средна и висока, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

 

