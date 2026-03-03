ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението по пътя София – Перник край Владая

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Временно движението по път I-1 София – Перник в района на Владая в посока София се осъществява в една лента поради ПТП, съобщи БТА.

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

