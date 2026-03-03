Катастрофа затруднява движението по пътя София – Перник край Владая

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-1 София – Перник в района на Владая в посока София се осъществява в една лента поради ПТП, съобщи БТА.

Трафикът се регулира от пътна полиция.