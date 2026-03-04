Картофена салата със зелен боб

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Румяна Любомирова предлага интересна рецепта за картофена салата.
ПРОДУКТИ
4-5 обелени картофа, щипка сух девесил, консерва зелен боб, праз лук, маслини без костилки, сол и черен пипер, олио и ябълков оцет, 2 ч. л. мека горчица, хрян - настърган от коренче около 2 см, синьо сирене или жълт чедър за поръска
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме картофите на шайби. Слагаме ги в завираща подсолена и овкусена с девесил вода, която само ги покрива. Варим на слаб огън под капак, докато ръбчетата се размекнат.
Събираме в голяма купа още горещите картофи, отцедения зелен фасул, фино нарязания праз лук, маслините на пръстенчета, сол и черен пипер, олио, оцет.
Смесваме внимателно съставките, добавяме горчицата, настъргания хрян и отново лекичко разбъркваме.
Поръсваме с настъргано сирене, а по избор може да се добавят накълцани ядки кашу или орехи, репички, защо не и слайсове прошуто.